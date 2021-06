Trésors de Bretagne : les fontaines et lavoirs

Les rivières et cours d'eau de nos villages éveillent des souvenirs. Un passé qui n'existe peut-être plus. Les lavoirs et fontaines sont encore là aujourd'hui, et certains ont décidé de les faire vivre. Deux fois par jour, Eliane et René Le Breton ont le même rituel. Du sol au petit jardin, ce couple de retraités bichonne avec amour la fontaine de Josselin. "On aime ça et ça nous occupe", lance René. C'est une mission que leur a demandée le curé du village.