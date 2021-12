Un 31 décembre au soleil dans les Pyrénées-Atlantiques

Prendre son dernier petit-déjeuner de l'année en terrasse et au soleil, il n'en fallait pas plus pour se mettre à rêver d'horizon dégagé. "Dernier jour de l'année 2021, soleil magnifique, on est en terrasse, le bonheur total", "ça sera bien pour 2022 que le ciel viral soit dégagé. Il faut vivre d'espoir", lancent les clients. À Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques) ce vendredi matin, la plage aussi s'est rapidement remplie. Ambiance détendue, balade, pied dans l'eau, et même baignade pour certains.