Un cœur géant dans un champ de coquelicots : la déclaration d’amour touchante d’un agriculteur de Paca

ROMANTISME – Un agriculteur des Alpes-de-Haute-Provence a sculpté un gigantesque cœur dans un champ de coquelicots. Une déclaration d’amour à sa femme et ses enfants.

C’est à Forcalquier, dans les Alpes-de-Haute-Provence, que se sont déroulés les faits. Un agriculteur a voulu prouver l’amour qu’il porte à sa femme et ses enfants d’une manière pour le moins originale. Cette déclaration était censée rester secrète mais c’était sans compter sur un évènement que le paysan n’avait pas prévu, pour le plus grand bonheur des internautes.

Dans son champ de coquelicots, l’agriculteur a sculpté un cœur géant pour déclarer son amour à sa famille. "J’avais ce magnifique champ de coquelicots que je voyais tous les matins en allant travailler et je me suis dit 'si je dessinais quelque chose dedans' ", témoigne Arnaud Dubois, l’agriculteur à l’origine de cette œuvre, dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Il explique avoir fait ce geste très naturellement. "C’était très spontané, éphémère et c’était juste le petit moment joyeux de la journée. On bosse, c’est bien de prendre des petits moments pour faire d’autres choses, il faut être un peu poète", sourit-il. Mais comment son message d’amour a-t-il été découvert et révélé à la France entière sur les réseaux sociaux ?

"Je ne savais pas qu’il allait le faire, c’était magique !"

Pas de chance pour l’agriculteur qui voulait garder son geste secret, une montgolfière est passée par là et la scène, pour le moins magnifique vue du ciel, a attiré l’attention de ses passagers qui se sont empressés de prendre des clichés de ce cœur géant. Et forcément, une belle image comme celle-là, ça se partage. Les publications ont créé le buzz et les internautes ont félicité le paysan "pour autant de romantisme".

Pour ses enfants, c’est bien plus qu’un dessin grandeur nature. "C’était très émouvant, on a trouvé ça super sympa. Ça montre encore plus qu’on est important pour papa", confie l’un des trois jeunes garçons d’Arnaud. Sa femme, quant à elle, est pour le moins surprise. "Je ne savais qu’il allait le faire, vraiment. C’était magique", affirme-t-elle avant de l’embrasser sur la joue. Le couple marié depuis treize ans perdure. Peut-être grâce à ces petites attentions qu’ils se font mutuellement pour entretenir la flamme.

