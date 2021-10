Un air d’été indien dans les rues de Sète

Pas un nuage à l’horizon pour voiler ce soleil d’automne. Ce mercredi matin, à Sète, on se laisse envelopper avec bonheur par la douceur de ses rayons. Un été indien qui fait oublier les fortes pluies de septembre et des mois de juillet et août en demi-teinte. Pendant que certains flânent au bord de l’eau, d’autres partent pour des heures plus sportives : marche nordique dans des conditions optimales. En effet, il n’y a pas de vent et il fait déjà 20 °C dans la matinée.