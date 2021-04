Un appel aux dons pour rénover la statue de la Liberté de l'Isère

Si l'on vous dit statue de la Liberté, vous pensez à New York, sans hésitation. Mais depuis 1906, ce symbole mondial est l’emblème de Roybon, une commune de l'Isère. Il s'agit d'une copie conforme, mais quinze fois plus petite que sa grande sœur américaine. Et elles ont le même père, le sculpteur Auguste Bartholdi en personne qui en avait fait cadeau à son ami sénateur né à Roybon. "Nous, on a une statue de la Liberté et en plus on est fier de dire qu'elle fait partie vraiment des vraies statues de la Liberté", confie une habitante.