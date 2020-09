Un bistrot rouvre ses portes dans un village du Pas-de-Calais

A Seninghem, la réouverture d'un café-épicerie a fait du bien à tout le monde. C'est l'unique bistrot qui se trouve à dix kilomètres à la ronde. Les deux gérants, Grégory Ben et Aurélie Denis, sont aux petits soins pour leurs clients. En plus de l'épicerie, du bar et de la petite restauration, le lieu dispose également d'un service d'autopartage, réservé exclusivement aux aînés de la commune. La réouverture a eu lieu grâce à l'initiative de l'association "1000 cafés" et au soutien de la mairie.