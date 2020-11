Bol d'air dans l'Indre : à la découverte du parc naturel régional de la Brenne

A Méobecq (Indre), les couleurs de l'aube enveloppent la Brenne. Entre octobre et janvier, c'est la saison de la pêche pour les pisciculteurs. Il a fallu deux semaines pour vidanger l'étang et pouvoir récolter les poissons. Dans les premiers filets, on trouve des tanches, des carpes et des brochets. La pêche est une véritable tradition pour les Brennous et en hiver, c'est toujours comme cela.