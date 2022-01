VIDÉO - Un bunker de la Seconde Guerre mondiale redécouvert à Châlons-en-Champagne

HISTOIRE - Les communes françaises abritent parfois des trésors insoupçonnés. À Châlons-en-Champagne, dans la Marne, des passionnés d'histoire ont découvert un ancien bunker oublié de la Seconde Guerre mondiale. Des centaines de personnes passaient pourtant devant tous les jours.

À quelques mètres des rails, séparé des quais de la gare de Châlons-en-Champagne par un simple grillage, un bloc de béton semblait inaperçu depuis 70 ans. Mais l'été dernier, Hervé Chatriot, au service du patrimoine de la SNCF et directeur adjoint des gares de Champagne-Ardenne, a décidé de mener l'enquête. "Je tombe sur une porte en fer, blindée et magnifique, avec des manivelles et des tringleries", décrit-il dans le reportage du 13H de TF1 en tête d'article, en présentant une porte verte, rongée par la rouille. "Je suis alors un peu saisi, je me demande ce qu'il peut y avoir derrière."

Son collègue Stéphane Wurmser dessoude alors la porte fermée depuis 50 ans. Les deux hommes découvrent alors un bunker français datant de la Seconde Guerre mondiale, intact. Ils y trouvent notamment une machine à filtrer l'air, opérationnelle encore aujourd'hui. "À l'époque, on redoutait les attaques au gaz, elle servait donc à aspirer et filtrer l'air extérieur", explique Hervé Chatriot. Il y aurait même sur place un compteur électrique, laissant suggérer que le lieu était occupé jusque dans les années 1970, rapporte France 3 Régions. Selon Le Parisien, le bunker aurait été construit en 1937, mais aucun document ne renseigne sur son histoire dans les archives de la ville.

"C'est juste magique"

"Quand je suis entré dans cette pièce, j'étais comme un gamin qui visite une maison délabrée, en pensant qu'elle était hantée, des images plein la tête", se souvient Stéphane Wurmser, responsable SNCF de l'entretien du patrimoine dans la Marne. "C'est ensuite que l'on se rend compte que c'est une histoire, que des gens ont vécu ici, qu'ils ont posé la main là où je l'ai posée." Cet abri militaire suscite désormais la curiosité des Châlonnais. Depuis le vendredi 7 janvier, accompagnés par la guide Pascaline Watier, ils peuvent explorer les quatre pièces, dont la plus impressionnante : celle des transmissions avec ses murs recouverts de planches et son appareil de communication, encore en place. "Il y a une isolation en bois, pour éviter de nous entendre et pour pouvoir deviner les messages qui étaient transmis", détaille l'animatrice du patrimoine de la ville.

"Les gens qui ont fait la guerre ont dû se laver les mains ici", s'émerveille un jeune garçon en tentant d'actionner un robinet. Depuis le lancement des visites, les créneaux sont pris d'assaut : sur le site de réservation, plus aucune visite n'est disponible, mais de nouveaux rendez-vous pourraient voir le jour dans les mois à venir. L'histoire du lieu, elle, reste encore obscure. Sur les murs du bunker, des inscriptions en plusieurs langues et des dessins se répartissent çà et là. Pour l'heure, il est encore impossible de savoir qui l'a vraiment occupé pendant la guerre. "C'est une pépite, on a des soldats britanniques et français qui ont été ici, on remarque aussi une ou deux écritures allemandes", lance Pascaline Watier. "C'est juste magique." Dans les prochains mois, elle se plongera dans les archives militaires pour approfondir l'histoire de ce lieu mystérieux.

La rédaction de LCI | Reportage M. Debut, D. Bordier

