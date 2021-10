VIDÉO - Une thalassothérapie réservée... aux chiens

(Presque) comme des poissons dans l’eau. À Coulounieix-Chamiers, un centre de thalassothérapie permet aux chiens de retrouver la forme. Une demi-heure de sport, un attirail pour soulager... voici le mélange qui fait des miracles. "Avant, ils se fatiguaient beaucoup puisqu’ils avaient mal. Désormais, ils font de plus en plus de balades longues. Il y a une vraie différence", témoigne la propriétaire de deux canidés qui ont déjà profité de l'expérience à plusieurs reprises.

Au bout de quelques semaines de cure dans l'eau à 30°, les chiens retrouvent la forme. C’est bien le but de ces séances - 35 euros chacune - de piscine, pour gros ou petits. "Ça permet de fluidifier les articulations et d’apporter un renforcement musculaire", explique Caroline Vidaud, responsable du centre de bien-être canin et félin "Pet’s univers". Il faut lutter contre les douleurs articulaires qui "empêchent le chien d’avancer. À cause de celles-ci, il se sédentarise. Ça devient un cercle vicieux. Avec la piscine on va remettre le chien en avant. Cela veut dire que l’on va recréer l’envie de bouger", ajoute-t-elle.