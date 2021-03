Loft Story chez les cigognes : une webcam braquée 24h/24 sur un nid en Moselle

Nadège et son fils Marcus font partie de ce fan-club. Ils suivent quotidiennement la vie des cigognes de Sarralbe. "On voit vraiment ce qui se passe dans le nid, comment elles vivent. Une fois qu’elles commencent la ponte, elles font des œufs tous les jours. Je ne le savais pas", affirme Nadège. "Ce sont des choses qu’on ne voit pas quand on est au sol", poursuit-elle.

Aujourd’hui, à Sarralbe, 31 couples de cigognes se sont installés. Depuis plusieurs années, Dominique remarque que de plus en plus de ces oiseaux deviennent sédentaires du fait du réchauffement climatique. "Elles s’installent en colonies et elles viennent ici parce qu’il y a beaucoup à manger. On a trois rivières, des prairies humides qui sont d’ailleurs inondées pratiquement tout l’hiver donc c’est très riche en aliments, vers de terre, rongeurs… S’il y a beaucoup à manger il y aura beaucoup pour les cigogneaux", explique l’ornithologue.