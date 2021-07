Un début de vacances pluvieux à Dunkerque

Ce lundi matin, il y avait beaucoup plus de monde sur la digue que sur la plage de Malo-les-Bains. Mais qu'importent les 17 petits degrés, il suffit de bien s'équiper pour en profiter. "On est à Dunkerque, il fait beau quand même dans notre cœur", lance un vacancier.

Il suffit de garder le sourire et rester optimiste comme Manon, qui préfère ignorer les petites averses pour installer sa terrasse coûte que coûte. Elle y croît. En cuisine, Mohamed, lui, est en train de préparer de quoi faire face à la grisaille, avec de bons petits plats mijotés du Nord pour réchauffer le cœur et le corps.

Et si l'école n'est pas tout à fait terminée, certains sont déjà en vacances. Mais été comme hiver, les parents trouvent toujours de quoi occuper les enfants. "On est venu ici pour visiter l'aquarium parce qu'il pleuvait. C'est parfait pour nous", se réjouit un parent. Et puis, il reste le spectacle des jolis camaïeux de bleus du bord de mer et la vue magnifique de la Côte d'Opale.