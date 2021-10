VIDÉO - Un distributeur de choucroute installé dans la gare de Strasbourg

Un train à prendre en quatrième vitesse et des cadeaux-souvenirs oubliés dans la précipitation, c'est le grand classique des retours de week-end. Désormais plus d'excuses. Le distributeur de choucroute, foie gras, terrine au marc de gewurztraminer et autres spécialités alsaciennes attend, jour et nuit, les voyageurs de la gare de Strasbourg.