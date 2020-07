Un été à tout prix à Saint-Tropez

Saint-Tropez est un haut lieu de la Jet Set, de la fête et de la démesure. Pour cet été, la station balnéaire azuréenne a bien d'autres visages que cette saison estivale, pas comme les autres, permettra de mettre en valeur. Des plages de Pampelonne, aux hôtels de luxe, en passant par les établissements de nuit du quartier du Vieux-Port, comment la station balnéaire s'adapte en l'absence de sa riche clientèle étrangère pour cause de coronavirus ? Comment mise-t-elle sur son patrimoine pour séduire les Français ?



