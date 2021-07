"Un été en combi" : à la découverte des richesses culinaires du Pays Basque

Après le Kintoa, intéressons-nous aux brebis qui donnent vie au fromage Ossau-Iraty. Une meule pèse entre deux et sept kilos. Nous reprenons la route en direction du village d'Irouleguy. Vue d'en haut, on apprécie plus encore les courbes de ses vignobles où naissent des vins jusqu'ici disparus. C'est grâce à Jean Brana. Vigneron et apprenti sorcier, il a tout simplement ressuscité des cépages.