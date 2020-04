Un grand bol d'air à Fontainebleau, le château des rois de France

Avec le confinement, le château de Fontainebleau et son écrin naturel sont enveloppés dans le silence depuis plus d'un mois. Dans la quiétude du jardin, pas un promeneur à l'horizon. Même les grandes cours sont désertes alors qu'à cette période, près de 26 000 visiteurs y viennent pendant les vacances de printemps. De son côté, le conservateur effectue sa visite d'inspection habituelle à travers les 1 500 objets du château. En attendant le retour des touristes, il continue à travailler.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 16/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 16 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.