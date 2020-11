Un grand bol d'air au Mont Ventoux : première étape dans le village de Venasque

A Venasque, c'est d'abord de la plaine qu'on découvre le village, presque caché sur son éperon rocheux. Le Ventoux, lui, n'est jamais bien loin, à portée de regard. Ce paysage, entre roches et makis, c'est le quotidien de Catherine et de ses 80 brebis. La vie de troupeau, c'est surtout ce qu'apprécie l'éleveuse.



Tranquillité aussi dans les rues de la commune. A 200 mètres plus haut sur la roche, Venasque s'étire. C'est ici que Camille a posé ses valises. Elle est tombée amoureuse de ces ruelles pavées et de ces maisons en pierre, mais pas seulement. Elle y a également découvert la céramique. Dans son atelier, elle crée ses poteries, un savoir-faire transmis par une habitante.



Venasque est occupée depuis l'Antiquité et le village est comme un livre d'histoire ouvert, dont les pages se tournent au fil des ruelles. Face au géant de Provence, cette ville et son patrimoine ont traversé les siècles. Elle est classée aujourd'hui parmi les plus beaux villages de France.