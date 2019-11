Un gros séisme enregistré entre la Drôme et l'Ardèche

Ce 11 novembre 2019 vers midi, la terre a tremblé dans la vallée du Rhône. Une forte secousse a été ressentie entre la Drôme et l'Ardèche. L'épicentre du séisme a été localisé près de Montélimar et sa magnitude a dépassé les 5,3 degrés sur l'échelle de Richter. Dans cette commune, des immeubles se sont fissurés. Du côté de l'Ardèche, deux bâtiments ont été lourdement touchés. Un ouvrier a même été blessé dans l'effondrement d'un échafaudage.



