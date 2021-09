Un habitant sur cinq est Britannique à Eymet en Dordogne

Eymet a beau être un village typiquement français, lorsqu'on s'y balade, on se croirait un peu en Angleterre. Au marché, l'un des plus populaires de la région, on trouve maintenant de nouveaux commerçants. Steve Robbins vend des steaks d'agneau pour les burgers et des saucisses qui font partie des boucheries typiquement anglaises.