Un incroyable trésor vieux de 400 ans découvert dans un manoir de Bretagne

En étudiant le trésor, Florian a trouvé des indices sur l’ancien propriétaire. "Le propriétaire était vraisemblablement un riche commerçant, ce n’était pas n’importe qui. C’était colossal comme valeur à l’époque. Les banques n’étaient pas courantes donc on a mis ça dans les murs. Après, il a dû lui arriver quelque chose pour que l’information n’ait pas été transmise et qu’on découvre tout ça 400 ans après", explique l’expert qui vendra les pièces d’or aux enchères le 29 septembre.

Le fruit de la vente, estimé entre 250.000 et 300.000 euros, sera partagé entre François et les ouvriers selon la loi en vigueur jusqu’en juillet 2016. Depuis, selon une nouvelle loi, le patrimoine archéologique appartient à 100% à l’État. Mais dans le cas de François, c’est la date d’achat du manoir, en 2012, qui fait foi et non la date de découverte.