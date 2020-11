Orne : un Médicobus pour un meilleur accès à la santé

Depuis quelques semaines, à Mortagne-au-Perche (Orne), le Dr Jean-Pierre Pigalle, tout juste retraité, a repris du service. Chaque mardi matin, le Médicobus, son nouveau cabinet, s'arrête dans ce village. Ici, la présence d'un seul médecin 2,5 jours par semaine n'est plus suffisante. "Ça répond à une nécessité", confie le Dr Pigalle.



La désertification médicale est en effet la grande peur des territoires. Ce coin du Perche a perdu 50 médecins sur 220 en dix ans. Et parmi ceux qui restent, un tiers ont plus de 65 ans. Par ailleurs, sur une population de 90 000 habitants, 10 000 n'ont plus de médecins. D'où l'idée du Médicobus.