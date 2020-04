Un message de confinement en breton avec des habitants du Finistère

En ce temps de confinement, un père et son fils, habitants du Finistère, nous parle des gestes à adopter pour lutter contre le virus. En langue bretonne, ils conseillent de se laver fréquemment les mains et surtout de rester à la maison. Ce dernier est la meilleure des décisions en attendant que le temps s'éclaircisse.



