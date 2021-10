Un Produit, une région : les noix de Grenoble tombent du ciel

Chaque année, en octobre, dans les vergers du Dauphiné, les noix tombent du ciel. Il ne reste plus qu'à les ramasser avec un aspirateur géant. La récolte dure près d'un mois, car cette région à cheval entre l'Isère et la Drôme compte plus de 7 000 hectares de noyers. Depuis cinq générations, la famille de Sabine et Marie-Lise cultive la Franquette, variété historique AOC.