Alpes-Maritimes : un ravitaillement hors normes pour le hameau de Castérino

Le traîneau s'appelle "Espérance" et d'ici quelques heures, il va rejoindre le dernier hameau de la vallée de la Roya enclavé depuis la tempête Alex. À la force des bras et des jambes, une trentaine de bénévoles de la "Mission Trekkeurs" vont ravitailler les derniers habitants de Castérino. Ils sont au contact des sinistrés depuis un an et leur motivation reste intacte.