Un réveillon sans couvre-feu en Guadeloupe

Dans un restaurant en Guadeloupe, le réveillon, c'est menu créole, service à l'assiette et pas plus de six par table. C'est la condition sine qua non pour accueillir des clients. Certains de ces derniers viennent de Paris pour retrouver leurs proches, leurs familles et aussi pour faire des vacances. Mais il est interdit de danser, une règle imposée par la préfecture. Le lendemain matin, 1er janvier à 10h, oublier le café, sur les stands, c'est rhum arrangé.