Un sanglier en pleine ville à Toulouse

Un sanglier s'est invité lundi matin dans un quartier proche du centre de Toulouse. Il est venu chercher le gîte et le couvert. L'animal de 55 kilogrammes a décidé de commencer sa journée dans un parc habituellement fréquenté par des enfants. La police est arrivée rapidement sur place. Une course d'une heure et demie a alors débuté. L'animal sera abattu au pied d'un immeuble.

Dans l'agglomération toulousaine, ces incursions ne sont plus rares. Il y a dix ans, un sanglier avait semé la panique dans un magasin de disques en plein centre-ville. Quelques mois plus tard, c'est un opticien qui reçoit la même visite. Aujourd'hui, les chasseurs de Haute-Garonne ne s'en étonnent plus. "Fréquemment, on a des appels, à la fédération, pour des animaux qui sont rentrés en ville, dans des jardins privés", explique Johan Roy.