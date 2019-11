Un vignoble unique en Vallée d'Aoste

L'architecture du vignoble de la Vallée d'Aoste, en Italie, est surprenante. A première vue, on aperçoit des terrasses de bois bâties à même la pente, qui atteignent les deux mètres. Les vignerons doivent pourtant passer en dessous pour aller chercher les raisins. Un véritable sport pour eux. Comment font-ils pour entretenir leurs vignes ?



