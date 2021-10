Un village 100% autonome en électricité en Franche-Comté

Dans la commune de Rochejean (Doubs) se trouve le plus grand site de ce type de panneaux solaires dans le pays. Un panneau comme celui-ci assure sept fois plus de rendement qu'un panneau fixe. Alors, comment ça fonctionne ? "Le tracker solaire permet de produire sur la partie recto et la partie verso, donc une meilleure productivité", explique Pierre-Albert Vionnet. "Ils suivent en orientation et en inclinaison la position du soleil", rajoute-t-il. C'est ce qu'on appelle l'effet tournesol.