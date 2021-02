"On a d’abord cru à une grosse farce" : un village normand se mobilise contre un projet d'Elon Musk

Le géant américain avait demandé à une entreprise française de racheter trois hectares de terrain au village de 350 habitants. C’était sans compter sur ces derniers, qui ont commencé à s’inquiéter du projet. Parmi eux Christelle, éleveuse."On croit d’abord à une grosse farce, et puis au final on s’aperçoit que c’est concret, raconte-t-elle. Nous sommes sur une ferme, il y a pas mal d’exploitations localement et on sait très bien que les ondes peuvent avoir des effets très négatifs sur la production laitière notamment", souligne-t-elle. Le maire de la commune dénonce lui aussi les dangers éventuels et le manque d’informations. "On n’a aucun retour d’expérience sur ce système qui est tout nouveau, il nous faut des études de sols et des études d’ondes. À l’heure actuelle, ces études, on ne les a pas. Elles seront très longues mais nous, on a tout notre temps".