Hautes-Pyrénées : le désarroi des habitants du village de Viella, qui se fissure et se déplace

Dans le village de Viella (Gers), au cœur des Pyrénées, les maisons se craquellent et les dégâts s'aggravent. Depuis trois ans, les habitants ne savent plus quoi faire : les fissures sont de plus en plus nombreuses et gagnent tous les bâtiments. Les habitations, l'église, et même les murs de cimetières sont touchés.