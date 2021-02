Un week-end à Bruges pour une petite entorse à la réalité

Bruges est une cité flamande qui se dévoile au fil de l'eau. La balade sur les douze kilomètres de canaux offre une vue sur une architecture en brique gothique et des façades de maisons colorées à pignons. La capitale de la Flandre occidentale regorge aussi de secrets, notamment la dernière brasserie traditionnelle. Sur plus de trois kilomètres, le biéroduc transporte 4 000 litres de bières par heure.

Un tour à cheval dans la plus vieille partie de Bruges s'impose. Pour 50 euros la balade, on arpente pendant une heure les rues sinueuses de la ville. À mi-chemin, cheval et calèche font halte dans un lieu hors du temps, créé il y a plus de 700 ans. Pour prendre un peu de hauteur, direction le Beffroi de Bruges qui culmine à 83 mètres de haut. Pour y accéder, il faut monter 366 marches. C'est le seul beffroi penché au monde et sa visite est autorisée à moins de 10 euros.