Une campagne de publicité étonnante pour le Beaufort

REPORTAGE - Les pays de Savoie mènent une campagne de publicité pour le Beaufort. Des producteurs beaux et forts apparaissent sur de grandes affiches.

Le visage de l'agriculteur Mathieu Braisaz, 24 ans, est remarquable sur la route des Alpes. Depuis quelques semaines, il participe à une campagne d'affichage qui honore ceux qui font le Beaufort. Aussi à l'aise face à l'objectif que dans la ferme avec ses vaches, il se trouve au centre de tous les regards et espère que les gens le trouveront... beau et fort.

Plus de 1000 hommes et femmes œuvrent dans la fabrication du Beaufort dans trois vallées des Alpes. Cet hiver, les ventes ont baissé de 30 à 50% par rapport à l'an dernier. David Clerc, responsable commercial de la coopérative laitière de Beaufort-sur-Doron, estime que c'est à cause des remontées mécaniques fermées qu'il y a moins de monde.

Etienne Arvin-Berod fait également partie de ces jeunes éleveurs passionnés. Il a surmonté sa timidité pour la bonne cause. "Je me suis rendu compte que faire de la photo n'est pas si simple", confie-t-il. Bernard, lui, regarde le portrait de son fils avec beaucoup de curiosité. Une expérience et un souvenir unique dont l'écho pourrait bien résonner au-delà des montagnes.

