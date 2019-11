Une église ferme ses portes à cause de vols à répétition

A Saint-Thonan, dans le Finistère, les habitants sont fortement attachés à leur église. Mais depuis quelque temps, celle-ci est fermée aux paroissiens. En l'espace de quelques mois, l'église a été victime de quatre vols. Après une statue de la Vierge et deux reliquaires, c'est un porte-cierge qui a disparu. Le curé n'a eu d'autre solution que de demander la fermeture de l'édifice. Pour le rouvrir, on envisage de fixer et attacher les objets de valeur pour éviter un nouveau vol.



