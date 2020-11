Hautes-Alpes : une épicerie ambulante pour rompre l'isolement

On ne peut pas la louper dans la vallée de Serre Chevalier, et elle est très attendue. Ce matin-là, "Mémé dans les orties" démarre sa tournée dans le hameau de Serre-Barbin. Hélène Daniel est épicière ambulante depuis cet été. Charcuterie, fromages, pain, fruits et légumes... elle ne vend que des produits locaux aux habitants.



En quelques mois et surtout depuis le reconfinement, elle s'est faite des clients fidèles, notamment les personnes âgées. Et quand elle arrive avec son klaxon et son petit camion rigolo, tout le monde se retrouve sur la place du village pour discuter. Avec David, son beau-fils qui l'aide bénévolement, Hélène sillonne au moins quatre hameaux chaque matin.