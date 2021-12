Une épicerie associative au cœur d'un village du Loiret

Ce petit village du Loiret a un joli clocher, mais c'est à peu près tout, car les commerces ont, eux, fermés depuis bien longtemps. Enfin, il y a bien désormais une toute nouvelle épicerie. Et ça change tout ! "On est heureux comme tout, surtout qu'ici, on est une population assez vieillissante", "ici, on peut se nourrir toute la semaine, il y a tout ce qu'on veut", se réjouissent les habitants.