Une fabrique artisanale de parapluies à Poitiers nous ouvre ses portes

Louis François, le carcassier, a 68 ans. A la couture, son frère Pierre François en a 70. Aujourd'hui, c'est Lilyan Lagardère qui est l'avenir de la fabrique. Il est tombé dans les parapluies il y a douze ans. Les patrons et la façon datent du XIXe siècle, mais cette petite fabrique de Poitiers s'adapte au monde moderne. C'est l'expérience qui fait la différence.



Les parapluies sont entièrement fabriqués dans l'atelier et c'est Lilyan, fier de maîtriser des savoir-faire presque oubliés, qui assemble les huit morceaux qui composeront la toile. La machine pour coudre les aiguillettes, qui recevront les baleines des parapluies, est deux fois plus âgée que l'artisan. Quant à toutes les phases de la fabrication du berger, elles exigent la main. Dernière étape, le repassage et le séchage, en attendant une bonne averse qui rime avec commerce.