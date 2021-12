Une petite station de ski revit grâce à des passionnés dans les Vosges

Ce fil-neige a coûté 35 000 euros. Il fonctionne à l'énergie solaire. A plus de 800 mètres d'altitude, le ski alpin, ici, ne va pas vous ruiner. "On a payé cinq euros par personne. En plus c'est accessible. C'est vraiment parfait" ; "Chacun peut faire son activité. On peut faire de la raquette, du ski de fond, de la luge. Et on peut maintenant faire du ski alpin", lance ces skieurs.