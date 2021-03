Une plongée dans un étonnant nouveau musée sous-marin à Cannes

De nombreux plongeurs se rendent dès lors visiter ce musée sous-marin. Seuls les masques et tubas sont admis, la plongée avec bouteille ayant été désormais interdite. Le lieu, fortement abîmé par l’homme avec la pollution, les déchets mais aussi des câbles électriques, a été nettoyé en profondeur avant d’accueillir les six statues.

Le musée a avant tout une dimension écologique. Les visages servent, en quelque sorte, de récifs artificiels. La biodiversité a déjà réinvesti le ciment marin. "En fait, ces statues sont évolutives et on le voit déjà. De la mousse recouvre cet enrobé de béton au PH neutre. Ici, toute la vie sous-marine va se reconstruire et s’adapter et va coloniser cette statue à un endroit où il n’y avait quasiment rien", a pu constater le journaliste de TF1.