Une randonnée du cap Cerbère au cap Béar dans les Pyrénées-Orientales

Puis, on continue notre route sur la plage. Un masque et un tuba suffisent pour découvrir la Réserve naturelle marine, un site protégé depuis 1974. À moins de trois mètres de profondeur, vous apercevez des mulets, des dorades et des poulpes. Il s'étend sur 6,5 km de long. En surplomb, le sentier du littoral domine des falaises de plus en plus découpées et hautes. Que découvrir d'autres sur le chemin ?