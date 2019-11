"Une semaine pour l'emploi" : à Quimper, une PME cherche à recruter un électricien et un plombier

Cela fait plus d'un an que Philippe Louboutin, patron d'une PME à Quimper, cherche un électricien et un plombier. Effectuer les plannings et répondre aux demandes des clients sont devenus un casse-tête pour lui. Alors que les travaux sont planifiés jusqu'à la fin de l'année, ceux à venir pour 2020 sont déjà nombreux. Philippe Louboutin a donc décidé de poster une offre sur le site unesemainepourlemploi.fr. Pour un ouvrier qualifié, il propose jusqu'à 2 400 euros brut mensuel.