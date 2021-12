Une vaccination itinérante au cœur des villages en Alsace

Un peu comme pour un drive, mais ce mercredi, on ne vient pas récupérer ses courses. On vient se faire vacciner sans ordonnance. Il suffit se présenter avec sa carte vitale. Un gain de temps pour beaucoup qui avaient un rendez-vous de rappel trop tardif.

"Si vous n'allez pas au vaccin, c'est le vaccin qui viendra à vous", c'est le principe. À la campagne, c'est un vrai service. Vacci'Mouv a démarré sa tournée en août dernier et depuis, ce camion aménagé ne désemplit pas, avec parfois plus de 500 injections dans la journée. "C'est pratique et très flexible", se réjouit une dame.

Ce sont essentiellement des doses de rappel qui sont administrées. Mais Omicron et l'arrivée prochaine du pass vaccinal poussent certains à faire le pas. En cinq mois, l'opération a permis d'accueillir plus de 20 000 personnes, bien plus que les objectifs fixés au départ. Et dans quelques jours, les enfants pourront bénéficier de leur première injection. Vacci'Mouv n'a sans doute pas fini de sillonner le Haut-Rhin.