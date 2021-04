Vacances : comment s’occuper malgré les restrictions ?

Pour Bérénice Vandewiele, monitrice d’équitation au Club hippique de Verlinghem, le but, c’est l’autonomie de l’enfant et la confiance en soi, surtout en cette période un peu difficile. En effet, ce n’est pas facile de les occuper pendant ces vacances qui sont imprévues et confinées. Heureusement, certaines aires de jeux en extérieur sont restées ouvertes et permettent de vivre des petites aventures.