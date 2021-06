Vacances : dans la Creuse, les gîtes font le plein

Pour Pascal Lambert, propriétaire de gîte en Creuse, cet été s’annonce d’ores et déjà excellent. Ici, chacun des quatre gîtes, du plus grand au plus petit, a trouvé preneur pour les vacances. Il considère que c’est l’une de ses meilleures années, les gens ne pouvant pas partir à l’étranger. "Il y a eu énormément de promotions qui ont été faites également sur le département", explique-t-il. La région se développe, et avec un succès grandissant.