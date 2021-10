Vacances de la Toussaint : un air d'été sur la Côte d'Azur

REPORTAGE - C'est une journée marquée par un grand écart des températures. Sur la Côte d'Azur, les habitants et ceux qui ont la chance d’y être en vacances vont passer du manteau au maillot dans la journée.

Le matin, sur la plage, mieux vaut rester couvert, avec un thermomètre affichant huit degrés au lever du soleil. "Tous les matins, je suis obligé de mettre la veste. Mais on marche tous les matins sur le bord de mer et à partir de onze ou douze heures, on retire tout", explique un habitant de Saint-Raphaël (Var).

Mais avant de tout retirer, dans ce camping les pieds dans l’eau qui affiche complet, on attend que le soleil prenne de la hauteur. "Même quand on est Suisse et qu’on supporte le froid, la petite doudoune le matin, c’est parfait" ; "La baignade, c’est plutôt vers 15h", expliquent des vacanciers.

Planches à voile pour les uns, kayaks de mer pour les autres, baignade en combinaison ou sans… chacun profite d’un automne au goût d’été. "L’après-midi, c’est très bien pour se baigner. En plus, on peut se chauffer au soleil après", lance une dame. En tout cas, autant profiter de cette douceur d’autant que le bleu azur va persister jusqu’à la fin de semaine. Dès ce week-end, il faudra se couvrir et ressortir les parapluies.

