Vacances de Noël : les bords de Loire grelottent

Ce mercredi matin, il fallait du courage pour affronter les moins trois degrés à Amboise. Sur les bords de Loire, un sportif en a eu un peu plus que les autres. "On s'habitue au froid. Ça fait du bien au bout d'un moment. Des habits chauds, une doudoune, un bonnet et des couches de vêtements et ça passe", lance-t-il. Certains habitants ont même bravé le vent glacial à vélo.

Dans le centre-ville de Tours, avec seulement un degré à 10h, on grelotte même avec plusieurs couches de vêtements. Autre technique pour se réchauffer : deux agents municipaux se relaient. L'un est au chaud dans la voiture et l'autre court derrière.

Sur un marché, on voit une marée de bonnets en tout genre et des visages bien camouflés. "Le chapeau, les gants et le masque, c'est super pratique finalement", lance un passant. "On double toutes les épaisseurs", rajoute une maraîchère. Les légumes aussi sont bien emmitouflés. Les épinards et les salades doivent impérativement être couverts pour les protéger du gel.