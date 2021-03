Vacances de Pâques : les campings se préparent

Sauf restrictions sanitaires, le camping devrait ouvrir le 2 avril prochain pour le week-end de Pâques. Mélissa Snauwaert vérifie tous les détails à l'intérieur des bungalows. "On a des réservations pour les 2 et 3 avril. On a des réservations en dernière minute. On préfère que tous les mobil-homes soient prêts dans toutes les zones", a-t-elle affirmé.