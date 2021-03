Vacances : du monde sur les plages de la Côte d'Azur

Maillot, serviette, parasol ... la panoplie de l'été est complète sur la plage de Villefranche-sur-Mer, mais peut-être pas pour tout le monde. "Demain, je reviens, je me baigne, je change de tenue", a promis une habitante. L'eau est à 14° C et à l'extérieur, il fait vraiment chaud. En effet, "il devrait faire 25° ou 30° C", selon certains.