Vacances : effervescence dans les centres aérés

Mais avant de commencer les activités, il faut vérifier que tout le monde est bien là. Les enfants sont ensuite répartis en trois groupes selon leur âge. Pour les plus grands, c'est le jeu de la capture du drapeau. Tony nous explique tout : " le but, c'est de prendre le drapeau de l'équipe adverse, de le retrouver et de le ramener dans son camp". Partout, ça se défoule et ça rigole. Elles étaient vraiment très attendues ces vacances d'été. Chez les plus petits, on apprend d'abord à se connaître et pour prendre la parole, certains gardent le bon réflexe acquis à l'école.