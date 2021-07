Vacances en Normandie : où est passé l'été ?

Crème solaire, lunettes, maillot de bain, vous pouvez refaire vos valises. Cet après-midi sur la côte normande, il fallait plutôt sortir l'imperméable. "Plutôt maussade la météo. Un peu de soleil, un peu de nuages, un peu de pluie et revoilà le soleil", raconte un senior. "Cette année, on attend l'été qui n'arrive pas", regrette une jeune maman.

Les retraités, qui rejoignent pour certains leurs résidences secondaires, sont plus optimistes. "Ça va passer, il faut être positif. L'essentiel c'est d'être là et puis de passer un bon temps", s'exprime une dame. "On est en Normandie, donc il ne faut pas trop se plaindre. Et puis, ce qui compte, c'est qu'il ne pleut pas", déclare un monsieur.