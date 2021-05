Vacances : le Tarn a la cote

Pour les campings du Tarn, la saison s'annonce chargée. Le département attire de plus en plus les vacanciers. Entre les Français allant généralement à l'étranger et les locaux, Anne-Sophie Romagny-Heissat, gérante d'un camping à Cahuzac-sur-Vère, voit arriver un nouveau public : les Albigeois et les Toulousains. Son carnet de réservations est donc plus rempli cette année. Anne-Sophie n'a pas une minute à perdre, elle doit préparer le grand retour des clients.