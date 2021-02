Vacances : un séjour un peu particulier dans l'Hérault

Au marché de Pérols (Hérault) ce samedi matin, il y a beaucoup d'habitués et quelques vacanciers. C'est le cas de Pascaline, une Savoyarde qui a quitté la montagne pour le bord de mer. Elle est là pour six jours de repos pour voir son ami. Ce dernier le sait, sa région a tous les atouts pour un congé comme un climat doux et des plaisirs à se rendre sur la plage ou sur le marché pour les produits locaux. On y trouve aussi des produits aux odeurs de vacances, quelques olives pour l'apéritif et l'incontournable poisson.

D'après un commerçant: "on a pas mal de vacanciers. Et même si les hôtels et les restaurants sont fermés, les gens sortent". A Carnon-Plage (Hérault), les gens sont nombreux à se balader sur le sable malgré le temps. Avec 14° C, un vent qui souffle et un temps nuageux, ces conditions n'ont pas empêché des personnes de profiter de la plage. Non loin, une petite famille fait de la marche avec une poussette. Et l'avantage avec ce temps, c'est que ce couple a la plage pour eux tout seul.